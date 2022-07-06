Москва, , 13:30 — REGNUM Администрации президента России на данный момент неизвестно о каких-либо предметных контактах по поводу возможности визита папы Римского в Москву. Об этом 6 июля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вы знаете нашу позицию. Визит на высшем уровне должен прорабатываться, должна предшествовать подготовка. Пока, насколько я знаю, никаких предметных контактов на это счет нет», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

При этом ранее папа Римский Франциск заявил, что он хотел бы приехать с визитом в Москву после своей поездки в Канаду, которая состоится с 24 по 30 июля, уточнив, что госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин и глава МИД РФ Сергей Лавров контактировали по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Администрации президента России негативно относятся к травле экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль и считают её эмиграцию из страны показателем нездорового общества этой страны