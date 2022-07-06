Москва, 6 июля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Минздрав РФ рекомендовал регионам восстановить оказание плановой медицинской помощи в полном объёме, а также вернуть к обычной работе перепрофилированные под пациентов с COVID-19 стационары. Соответствующий приказ (№447 от 28 июня) вступил в силу 6 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В частности, документ вносит изменения в приказ Минздрава №198н от 19 марта 2020 «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Чтобы восстановить оказание плановой медицинской помощи в полном объёме до 10 июля пациенты с коронавирусом будут переведены в обычные инфекционные стационары.

Отменяется также временный порядок приема пациентов санаторно-курортными медорганизациями: гражданам не нужно будет предъявлять справки об отсутствии контакта с инфекционными больными, а санаториям не надо проводить пациентам и сопровождающим лицам термометрию, пульсоксиметрию и врачебный осмотр.