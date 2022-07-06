Москва, 6 июля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. На полях спецоперации решается не судьба Украины и даже не судьба России, а будущее всего мирового порядка. Об этом 6 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«На спецоперации решается будущее мирового порядка, будущее мироустройства. Мы строим своё уверенное и прогнозируемое будущее на десятилетия вперед. Ликвидация проекта Антироссия, в которую Запад превратил Украину важнейшая задача, чтобы обеспечить спокойное будущее как минимум для нескольких поколений жителей России», — сказал Коротченко.

При этом военный эксперт высказал мнение, что России пока удается успешно противостоять Западу, причем не только на поле боя, но и в экономике.

«Россию не смогли поставить на колени. Без энергоресурсов России Запад обречен на превращение во второсортный регион мира», — отметил Коротченко.