Каир, , 13:36 — REGNUM Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси открыл работу конференции «Цифровой Египет». Об этом 6 июля сообщает Masry-al-Youm.

Абдель Фаттах Ас-Сиси Официальное интернет-представительство президента России

По данным журналистов, церемония открытия прошла в Каире. В своей речи на открытии конференции президент страны подчеркнул важность развития цифровых платформ для будущего Египта и его народа.

По словам президента, на развитие цифровых систем и подготовку египетских кадров в IT-сфере будет выделено около 12 миллиардов египетских фунтов.

«Египетское государство серьезно относится к процессу цифровой трансформации. Сейчас мы находимся в той стадии, когда нам необходимо воплощать в жизнь то, что было разработано на бумаге. В частности, мы ведём разработки в таких сферах, как искусственный интеллект», — заявил ас-Сиси.