Балашов, Саратовская область, 6 июля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Следователи Саратовской области проверяют информацию об очередном нападении безнадзорной собаки на ребенка. Соответствующая публикация появилась в интернете, сообщает пресс-служба следственного управления СКП по региону.

Цитата из х∕ф «Псы». Реж. Дмитрий Светозаров. 1989. СССР Бешеные псы

Согласно размещенным данным, 5 июля бродячая собака укусила восьмилетнего мальчика возле дома №1 на улице Матросова в городе Балашове. Ребенка с травмами госпитализировали в лечебное учреждение.

По факту происшествия организована доследственная проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 3 июля возле дома №74 на улице Курская в Саратове безнадзорная собака напала на шестилетнего мальчика. Еще один случай произошел у дома №3 на улице Антонова, где бездомная собака покусала 12-летнего мальчика.

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