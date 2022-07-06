Санкт-Петербург, 6 июля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Полузащитник бразильского «Коринтианса» Густаво Мантуан, который должен перейти в «Зенит» на правах аренды, пройдёт медицинское обследование после травмы. Об этом 6 июля заявил генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев.

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«Что касается травмы Мантуана, сегодня будет обследование», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мантуан получил травму в матче «Коринтианса» с «Бокой Хуниорс» в 1/8 финала Кубка Либертадорес. В ближайшее время он должен присоединиться к санкт-петербургскому клубу на правах аренды.