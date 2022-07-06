Москва, , 13:26 — REGNUM Санкции Запада против России нужно обернуть на пользу стране. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля, об этом заявил руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев во время заключительного заседания палаты парламента в весеннюю сессию.

Алексей Нечаев Пресс-служба партии «Новые люди»

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По его словам, на фоне санкций правительство реализовало десятки предложений депутатов, но этого мало, нужны новые подходы.

«Нам повезло жить в очень интересное время, время больших возможностей. Россия возвращает себе место в истории. Уходят западные корпорации. С ними технологии, деньги, креативные люди, айтишники. Нам нужно трезво взглянуть на эти проблемы», — отметил политик.

Нечаев выступил за свободу предпринимательства и считает, что надо дать возможность вернуться в страну тем, кто уехал.

«Чтобы отвоевать рынок у мировых корпораций нашей промышленности нужна поддержка от государства. А сейчас ровно наоборот — душат регулированием», — сказал он.

Лидер фракции обратил внимание на появившиеся возможности для российских предпринимателей, которые теперь смогут заполнить потребительские ниши, высвобождающиеся из-за ухода глобальных компаний. Также Нечаев предложил упростить импорт из дружественных стран и отказаться от госрегулирования цен.