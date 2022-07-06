Париж, 6 июля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Иран обвиняет двух французских активистов в «подрыве государственной безопасности», сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Иран обвинил в среду, 6 июля, в «подрыве безопасности» страны двух французских активистов, задержанных иранскими властями 11 мая.

Сесиль Колер, лидер профсоюза учителей, была арестована вместе со своим мужем, когда они осматривали достопримечательности Ирана. Французов «обвинили в сговоре с целью подрыва безопасности страны».

Как сообщало ИА REGNUM, активисты во Франции громко продемонстрировали свое несогласие с миграционной политикой города Кале, обратив внимание на ситуацию с незарегистрированными мигрантами.