Колпино, Санкт-Петербург, , 13:32 — REGNUM Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении женщины, которая выбросила своего новорожденного ребенка в реку Ижора. Как сообщили в прокуратуре Колпинского района, Наргиза Хамроева признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка») и приговорена к лишению свободы на три с половиной года.

Место обнаружения тела младенца Прокуратура Санкт-Петербурга

Как установили следствие и суд, 20 сентября 2021 года Хамроева на берегу реки Ижора родила жизнеспособного младенца женского пола. После родов, желая причинить смерть ребенку, она поместила новорожденную в полиэтиленовый пакет, завязала узлом, перекрыв доступ кислорода, и выбросила пакет с ребенком в реку.

«Увидев, что пакет упал на отмель реки Ижора и виден с берега, подсудимая спустилась к реке и повторно выбросила пакет с ребенком в реку, после чего покинула место преступления», — рассказали в прокуратуре леденящие душу подробности убийства.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Хамроеву к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил законную силу не вступил.

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