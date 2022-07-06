Варшава, , 13:23 — REGNUM Вопрос о членстве Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе будет рассмотрен польскими депутатами завтра, 7 июля. Об этом сообщил депутат от правящей партии «Право и справедливость» Марек Суский.

Сейм Польши (сс) Katarzyna Czerwińska

Голосование он уточнил, что голосование по законопроекту о ратификации соглашения о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО в нижней палате парламента Польши (сейме) пройдёт между 18:00 и 19:30 (19:00 — 20:30 мск).

По его словам, которые цитирует РИА Новости, сначала будет обсуждаться проект, касающийся Швеции, а затем Финляндии. Суский добавил, что не знает, будет ли достигнут консенсус по этому вопросу, однако напомнил, что не «слышал среди депутатов возражений» против принятия в альянс Швеции и Финляндии.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялась церемония подписания официальных протоколов о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Подписи под документами поставили министры иностранных дел этих стран Анн Линде и Пекка Хаависто.

Канада стала первой страной из государств НАТО, которая ратифицировала протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к военному блоку. Как прокомментировал премьер-министр страны Джастин Трюдо, в Оттаве «полностью уверены в способности Финляндии и Швеции быстро и эффективно интегрироваться в НАТО и внести свой вклад в коллективную оборону альянса».

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Протокол о присоединении к НАТО двух новых стран-членов был единогласно ратифицирован членами палаты общин парламента Канады в её последний рабочий день перед каникулами.