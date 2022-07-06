Махачкала, 6 июля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Власти Дагестана совместно с правоохранительными органами продолжают принимать меры по предотвращению распространения идей экстремизма и терроризма и пресечению преступлений в этой сфере. С начала 2022 года было предотвращено три преступления террористической направленности, пресечена деятельность 15 законспирированных ячеек. Об этом 5 июля в ходе заседания антитеррористической комиссии в Унцукульском районе сообщил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

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«На 1 июня 2022 года предотвращено три преступления террористической направленности, нейтрализовано двое бандитов, задержаны 37 боевиков и их пособников», — приводит слова премьер-министра пресс-служба правительства Дагестана.

Остановившись на ситуации в Унцукульском районе, глава правительства сообщил, что в настоящее время за границей в рядах международных террористических организаций участвуют несколько десятков уроженцев этого района.