Москва, 6 июля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Научного руководителя Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Юрия Пивоварова следует заочно арестовать по делу о растрате, считают следователи. Об этом сообщила 6 июля пресс-секретарь Басманного суда Москвы Екатерина Буравцова.

Sledcom.ru Следственный комитет

Следователи просят установить для ареста срок в два месяца с момента экстрадиции или задержания. Пивоварову заочно предъявили обвинение по статье 160 УК РФ о присвоении или растрате, он находится в международном розыске.

«В суд поступило ходатайство о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пивоварова Юрия Сергеевича», — сказала Буравцова.

Юрию Пивоварову 72 года, он академик РАН, доктор политических наук.