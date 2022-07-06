Уфа, 6 июля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Ходатайство жительницы Бураевского района о помиловании было поддержано членами комиссии по помилованию при главе Башкирии. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба государственного собрания по региону.

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Отмечается, что комиссия рассмотрела десять ходатайств осужденных и по одному из них было принято положительное решение.

«К нам обратилась жительница Бураевского района, которая отбывает условный срок за кражу денег с банковского счета. В прошлом году женщина нашла на улице банковскую карту и расплатилась ею за покупки в магазинах. Сумма небольшая — чуть больше трех тысяч рублей. Украденные деньги владельцу карты были возвращены. Потерпевший претензий не имеет и против помилования не возражает. Учтя все обстоятельства, комиссия приняла решение поддержать ходатайство осужденной», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания Башкирии Константина Толкачева.

Он также сообщил, что пять ходатайств о помиловании поступили от людей, которые не раз садились за руль в состоянии алкогольного опьянения.

«Парламент республики не намерен идти по пути смягчения наказания за пьянство за рулем. Что касается ходатайств осужденных за неоднократное управление автомобилем в нетрезвом состоянии, по ним комиссией было вынесено отрицательное заключение», — заявил спикер республиканского парламента.

Отмечается, что без удовлетворения остались и ходатайства осужденных за незаконный сбыт наркотических средств, а также за организацию и проведение азартных игр, за незаконное хранение взрывчатого вещества.

Сообщается, что в соответствии с установленной процедурой комиссия представляет заключение о целесообразности применения акта помилования главе Башкирии, который, вносит представление на имя президента России.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии отказали в помиловании двум насильникам.