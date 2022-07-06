Красноярск, , 13:22 — REGNUM Краснокнижным орхидеям в пригороде Красноярска угрожает деятельность людей. Такой вывод сделали учёные.

Венерины башмачки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Специалисты подчеркнули, что популяция редких растений — венериного башмачка и гнездоцветки клобучковой — сокращается из-за повышенной рекреационной нагрузки на территорию. Они призывают бережно относиться к растениям и не срывать их.

Как сообщает «Красноярский рабочий», результаты исследования опубликованы в журнале «Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии».

Ученые Красноярского научного центра обнаружили редкие краснокнижные цветы в сосновых лесах Красноярского края. По словам специалистов, будущему этих растений угрожают люди. В 2018 году в лесах одной из зон, где произрастает гнездоцветка клобучковая, активно велось коттеджное строительство. В итоге это растение стало встречаться там в 1,5 раза реже. На тех участках, где человек не вёл активную деятельность, состояние популяции не изменилось.

Положительно повлиял на ситуацию режим самоизоляции, введённый из-за распространения коронавируса. В 2020 году учёные зафиксировали увеличение количества встречающихся видов башмачка в 2 — 6 раз. В период пандемии местные жители стали меньше посещать лес во время цветения башмачков. Цветы не вытаптывались и не срывались для букетов.

Когда площадь тропинок на исследуемой территории выросла, встречи с венериными башмачками снова пошли на убыль, сократившись в 3,5 раза.

Кандидат биологических наук, научный сотрудник Институт леса имени В. Н. Сукачёва Сибирского отделения РАН Ирина Гончарова рассказала, что из 299 покрытосеменных растений, внесённых в Красную книгу Красноярского края, более 6% составляют орхидеи. Численность популяций этих видов в природе низкая. Площадь их распространения на исследованных учёными территориях не превышает 1%. Их встречаемость изменяется год от года вследствие антропогенного воздействия.

«Территории, где мы отмечали краснокнижные цветы, находятся под рекреационной нагрузкой, в частности, цветы вытаптывают и срывают на букеты. Из-за утраты половозрелых взрослых особей, невозможности семенного размножения и накопления стареющих особей такие популяции не способны к самоподдержанию и могут погибнуть», — подчеркнула Ирина Гончарова.

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