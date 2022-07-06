Москва, 6 июля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Огромную роль в упорном сопротивлении Китая японской агрессии сыграла Коммунистическая партия Китая, заявил доктор политических наук, политический обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко 6 июля на круглом столе «Китайской сопротивление как фактор великой победы. К 85-летию нападения милитаристской Японии на Китай».

Гоминьдан

Павленко напомнил, что к 30-м годам XX века Гоминьдан во главе с Чан Кайши смог подчинить подчинить милитаристские клики в Китае, однако в то же время создал внутренний раскол своей борьбой против Коммунистической партии Китая. Политолог подчеркнул, что именно китайские коммунисты обеспечили создание единого антикитайского фронта, но даже в рамках этого фронта Чан Кайши продолжал готовиться к борьбе против коммунистов за власть.

Уже на исходе Второй мировой лидер Гоминьдана в своей исступленной вражде к коммунистам фактически согласился на роль западной марионетки, и победа КПК гражданской войне сохранила суверенитет Китая и не позволила превратить его в антисоветский плацдарм США и других западных держав. Благодаря этому Советский Союз не оказался в безнадежном положении в условиях существовавшей в первые послевоенные годы американской монополии на ядерное оружие.

Круглый стол «Китайское сопротивление как фактор великой победы. К 85-летию нападения милитаристской Японии на Китай» проходит 6 июля в пресс-центре ИА REGNUM.