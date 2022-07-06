Астрахань, , 13:20 — REGNUM В Астраханской области 6 июля выявлены 23 пациента с коронавирусом — на три меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки госпитализированы 20 человек. Всего на территории региона выявлено 118 тыс. 126 положительных результатов исследования.

114 тыс. 590 человек выписаны после курса лечения, в том числе 56 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 17 человек. Подтвержден один новый летальный случай.