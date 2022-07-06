Астрахань, 6 июля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Астраханской области 6 июля выявлены 23 пациента с коронавирусом — на три меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки госпитализированы 20 человек. Всего на территории региона выявлено 118 тыс. 126 положительных результатов исследования.

114 тыс. 590 человек выписаны после курса лечения, в том числе 56 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 17 человек. Подтвержден один новый летальный случай.