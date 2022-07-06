Сан-Паулу, Бразилия, , 13:18 — REGNUM Бразильский полузащитник Густаво Мантуан, который должен перейти на правах аренды в санкт-петербургский «Зенит», получил травму, выступая за «Коринтианс». Об этом 6 июля сообщает ESPN AR.

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Мантуан покинул поле из-за травмы во втором тайме матча 1/8 финала Кубка Либертадорес между бразильским «Коринтиансом» и аргентинской «Бокой Хуниорс».

Команды сыграли оба матча со счётом 0:0. В серии пенальти точнее был бразильский клуб (6:5), который вышел в четвертьфинал турнира.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня «Зенит» и «Коринтианс» достигли соглашения, по которому нападающий «Зенита» Юри Алберто перейдёт в «Коринтианс», а из бразильского клуба в Санкт-Петербург приедут вратарь Иван Куарежма и полузащитник Густаво Мантуан.

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