Донецк, , 13:17 — REGNUM Вооружённые украинские формирования обстреляли Петровский и Куйбышевский районы Донецка. Об этом 5 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РСЗО «Ураган» Mil.ru

Отмечается, что обстрел Петровского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 12:30 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено две ракеты из реактивных систем залпового огня «Ураган».

Также уточняется, что в 12:48 киевские боевики выпустили три снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее несколько районов Донецка, а также город Ясиноватая были обстреляны украинскими нацистами.