Москва, , 13:17 — REGNUM Временно оккупированный украинской армией город Северск в Донецкой Народной Республике (ДНР) в ближайшее время может быть окружен Вооруженными силами России. Об этом 6 июля заявил преподаватель Военного университета министерства обороны РФ Максим Казанин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, отступление украинской армии из одного населенного пункта за другим носит спонтанный характер. Назвать это спланированным наступлением нельзя, намного больше это похоже на откровенное бегство.

«Украинцы, отходя из населенных пунктов — это не маневренная оборона, это бегство. И убегая они оставляют склады к боеприпасу. И так мы получаем танковые боеприпасы, реактивной, ствольной артиллерии. Северск, судя по карте, также будет окружён. Дальше их действие — снова бегство», — сказал Казанин.

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