Москва, , 13:16 — REGNUM Оформление электронного оформления сделок с авто — движение в ногу со временем, считает замглавы фракции в Госдуме Ярослав Нилов.

Ярослав Нилов Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Среди плюсов — удобство и скорость. Но велик риск мошеннических схем. Не секрет, что под санкционным прессингом растёт число угонов и перепродаж. И такие удобные инструменты могут быть на руку автоугонщикам», — рассуждает Нилов.

По его мнению, следует предусмотреть в системе какие-то дополнительные фильтры, подтверждающие законность процедуры.

«Нужно сделать всё, чтобы добропорядочные граждане и их имущество не пострадали от оформления сделок через Госуслуги!» — указал парламентарий.

Сделки купли-продажи транспортных средств можно будет законно оформлять через портал Госуслуг, сообщил начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в итоговом, третьем чтении обсудит закон, который дает гражданам возможность через интернет обращаться к страховщикам за возмещением убытков по полису ОСАГО.

Читайте также: В ГИБДД Москвы уточнили причины приостановки выдачи прав и регистрации авто