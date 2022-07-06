Новороссийск, Краснодарский край, , 13:16 — REGNUM АО «Каспийский трубопроводный концорциум-Р» направило в Приморский районный суд Новороссийска ходатайство с просьбой о приостановлении исполнения вынесенного 5 июля постановления суда об административном приостановлении деятельности компании — до вступления в законную силу судебного акта, который будет вынесен по результатам рассмотрения жалобы на постановление. Об этом сообщила 6 июля пресс-служба КТК.

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« АО «КТК-Р» является предприятием непрерывного цикла, немедленное приостановление его деятельности может повлечь необратимые последствия для производственного процесса, возникновение и развитие неблагоприятного и неуправляемого процесса на техническом объекте, в том числе его разрушение, поскольку технологические требования к транспортировке нефти не позволяют сиюминутно и одновременно остановить производственную деятельность», — прокомментировали в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля Приморский районный суд в Новороссийске вынес решение об административном наказании в отношении АО «КТК-Р» в виде приостановления деятельности на тридцать суток. Причиной стали нарушения, выявленные в ходе проверки. Речь идёт, в частности, о приостановке работы терминала КТК в Новороссийске, через который проходит около двух третей всего экспорта нефти Казахстана.

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