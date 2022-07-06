Новороссийск, Краснодарский край, 6 июля 2022, 13:16 — REGNUM АО «Каспийский трубопроводный концорциум-Р» направило в Приморский районный суд Новороссийска ходатайство с просьбой о приостановлении исполнения вынесенного 5 июля постановления суда об административном приостановлении деятельности компании — до вступления в законную силу судебного акта, который будет вынесен по результатам рассмотрения жалобы на постановление. Об этом сообщила 6 июля пресс-служба КТК.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля Приморский районный суд в Новороссийске вынес решение об административном наказании в отношении АО «КТК-Р» в виде приостановления деятельности на тридцать суток. Причиной стали нарушения, выявленные в ходе проверки. Речь идёт, в частности, о приостановке работы терминала КТК в Новороссийске, через который проходит около двух третей всего экспорта нефти Казахстана.
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