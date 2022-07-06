Курск, 6 июля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 13 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина от коронавируса

6 июля выявлено 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 119 тыс. 517 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 116 тыс. 565 пациентов, в том числе 51 — за последние сутки.

Всего скончались 2490 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.