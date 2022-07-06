Казань, , 13:13 — REGNUM Уголовное дело об истязании 10-летней девочки возбудили в Татарии. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Насилие

В соцсетях выявлена публикация о том, что в Казани мать издевается над дочерью, систематически избивает ее. Материалы дела для дальнейшего расследования переданы в следственные органы.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии мать регулярно избивала и оскорбляла сына. В школе ребенок объяснял, что ссадины на его теле появились в результате игры с собакой. Бабушка смогла выяснить, что насилие было со стороны матери.

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