Киров, , 13:11 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, группой лиц, в отношении двух лиц, повлекшие по неосторожности смерть потерпевших»). Обвиняются двое ранее неоднократно судимые жители Кировской области, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Драка Цитата из к/ф «Футбольная лавка». Реж. Ник Лав. 2004. Великобритания

Следствием установлено, что в августе прошлого года обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения на остановочной платформе 9 км железнодорожного перегона «Киров-Котласский — Матанцы» спровоцировали драку с двумя мужчинами. Они умышленно причинили тяжкий вред здоровью потерпевших, они оба от полученных травм скончались в больнице.

По ходатайству следствия обвиняемые были заключены под стражу. В ходе следствия был проведен ряд экспертиз.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге следователи завершили действия по делу о двойном убийстве. В убийстве двух человек обвиняют 45-летнего горожанина. По версии следствия, в ночь на 10 октября 2021 года пьяный мужчина в квартире по проспекту Победы зарезал двух знакомых. Во время ссоры он нанёс не менее 30 ножевых ранений.

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