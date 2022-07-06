Москва, 6 июля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Администрации президента России крайне негативно относятся к травле экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль и считают её эмиграцию из страны показателем нездорового общества. Об этом 6 июля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

(сс) Bundesministerium für Europa Карин Кнайсль

«Негативно мы к этому относимся, как вы думаете. Естественно, это такие плохие симптомы, что общество нездоровое. Насколько нам известно, действительно, она подвергалась притеснениям, подверглась вот этой практике отмены и так далее и тому подобное, то есть, действительно, совершенно невыносимые условия для нее созданы, такой тревожный звоночек для общества, которое на такое способно», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к травле Кнайсль из-за её дружественных отношений с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также представитель Кремля утончил, что на данный момент бывший министр иностранных дел Австрии не обращалась за поддержкой к России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент российское зерно является более чем востребованным в мире, однако его продажи на внешних рынках ограничены из-за незаконных санкций Запада.