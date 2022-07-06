Гродно, Белоруссия, 6 июля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Дискриминационный характер носит призыв приостановить членство России и Белоруссии в международных спортивных организациях. Об этом 5 июля заявил министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук на совместном заседании коллегий Минспорта РФ и министерства спорта и туризма Белоруссии.

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«В канун нашего мероприятия 33 министра выступили с заявлением, которое, к сожалению, смешивает спорт и политику. Отношение со стороны этих представителей к нашим спортсменам, к спортсменам России — это дискриминация», — сказал Ковальчук.

По его словам, спорт сегодня должен объединять людей, а не разделять. Он добавил, что резолюцию подписали всего 15% стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США и их сателлиты призвали приостановить членство России и Белоруссии в международных спортивных федерациях. В российском посольстве в Вашингтоне назвали это примером нечестной конкуренции и политизированности.