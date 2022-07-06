Страсбург, Франция, , 22:44 — REGNUM Докладчик Европейского парламента по Косово Виола фон Крамон призвала албанских сепаратистов в Приштине вернуть имущество сербскому православному монастырю Високи Дечани. Об этом фон Крамон заявила на своей странице в «Твиттере» 6 июля.

Виола фон Крамон-Таубадель Heinrich Böll Stiftung

По словам фон Крамон, Приштина не может избирательно применять принцип верховенства закона и поэтому она должна поступать в соответствии с решением конституционного суда Косово, который постановил, что земля вокруг монастыря, являющаяся предметом многолетнего спора между Сербской православной церковью и сепаратистскими властями, принадлежит монастырю.

Депутат Европейского парламента в очередной раз напомнила, что диалог о «нормализации отношений», который ведется между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС, является ключевой составляющей будущей европейской интеграции Косово. Обе стороны смогут вступить в ЕС только после подписания юридически обязывающего соглашения, подчеркнула фон Крамон.

Напомним, что албанские сепаратисты в Приштине уже шесть лет отказываются вернуть один гектар земли монастырю Високи Дечани, несмотря на постановление конституционного суда так называемого Косово.