Берлин, , 13:18 — REGNUM Украинский кризис приведёт к изменению мирового порядка. Россия и Китай стремятся к доминированию в новых условиях, пишет немецкий еженедельник Die Zeit.

Главы государств-членов БРИКС. Сентябрь 2017 Kremlin.ru

Авторы статьи отмечают, что кризис на Украине сплотил страны в НАТО и ЕС, присоединиться к военному альянсу хотят Швеция и Финляндия. При этом Россия объединяет в рамках БРИКС Индию, Индонезию, ЮАР, Китай и Бразилию.

«Страны Запада консолидируются, но Россия и Китай также собирают союзников, намереваясь навязывать конкуренцию за влияние», — говорится в статье.

Утверждается, что сразу несколько игроков определят новый миропорядок. Они будут конкурировать между собой за влияние.

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