Махачкала, , 13:07 — REGNUM Руководитель управления Следственного комитета в Дагестане Анатолий Щуров переходит на работу в Ярославль. О его переводе сообщил 5 июля глава Дагестана Сергей Меликов.

СКР по Ярославской области

«Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Дагестану Анатолий Петрович Щуров в ближайшее время переходит на работу в Ярославскую область», — написал глава Дагестана.

Меликов поблагодарил Щурова за эффективную работу ведомства под его началом и отметил его деятельность на посту руководителя СКР по региону государственной наградой Дагестана.

В настоящее время обязанности главы СКР по Дагестану возложены на первого заместителя руководителя ведомства Дмитрия Беляева. Напомним, Анатолий Щуров был назначен руководителем управления Следственного комитета России по Республике Дагестан в августе 2020 года. До этого он возглавлял управления СКР в Орловской и Липецкой областях.