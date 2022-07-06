Москва, 6 июля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Кремле еще не ознакомились с идеей губернатора Калининградской области Антона Алиханова о строительстве выделенной железной и автомобильной дороги с основной территории России в Калининград. Об этом 6 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, не успели пока (ознакомиться с идеей)», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алиханов заявил, что при согласии Литвы в будущем можно построить выделенную железную и автомобильную дорогу с основной территории России в Калининград.

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