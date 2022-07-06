Москва, , 13:06 — REGNUM Победа в войне сопротивления Японии вернула Китай в число великих держав, заявил председатель совета экспертов Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский 6 июля на круглом столе «Китайской сопротивление как фактор великой победы. К 85-летию нападения милитаристской Японии на Китай» в пресс-центре ИА REGNUM.

Председатель совета экспертов Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский © ИА REGNUM

Тавровский высказал мнение, что Китай вполне мог проиграть войну против Японии и капитулировать, тем более что в Гоминьдане и так нашлись люди, которые пошли на сотрудничество с японскими оккупантами. Такое развитие событий означало бы, скорее всего, прекращение существования Китая как единой суверенной страны: если бы он не выстоял, то победители с наибольшей вероятностью разделили его на оккупационные зоны.

Тавровский подчеркнул: то, что Китай выдержал японский натиск и не сломался, в немалой степени обусловлено усилиями Коммунистической партии Китая, ставшей важным альтернативным центром сопротивления японской агрессии.

Китаевед также обратил внимание на недооценку вклада Китая в победу над фашизмом во Второй мировой войны. В качестве примера он привел памятник солдатам стран Антигитлеровской коалиции на Поклонной горе в Москве, где место французскому солдату нашлось, а китайскому — нет. И это при том, что Китай 14 лет вел ожесточенную борьбу с колоссальными жертвами.

Круглый стол «Китайское сопротивление как фактор великой победы. К 85-летию нападения милитаристской Японии на Китай» проходит 6 июля в пресс-центре ИА REGNUM.