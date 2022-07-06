Париж, 6 июля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Профсоюзы, представляющие сотрудников государственного предприятия, управляющего железными дорогами (SNCF), объявили общенациональную забастовку, что значительно нарушило сообщение во Франции, сообщает Le Figaro.

Toby Oxborrow Локомотив с эмблемой компании SNCF

Железнодорожники во Франции просят повысить заработную плату на 7%.

Руководство SNCF запланировало круглый стол с социальными партнерами.

На прошлой неделе генеральный директор SNCF Жан-Пьер Фаранду заявил, что услышал требования.

«Мы прекрасно понимаем, что да, железнодорожники, и сотрудники с самыми низкими зарплатами, испытывают трудности, учитывая рост стоимости жизни. Необходимо удовлетворять законные социальные требования и в то же время сохранять баланс», — заявил Жан-Пьер Фаранду.

Как сообщало ИА REGNUM, движение поездов по всей Франции серьезно нарушено из-за забастовок сотрудников государственного предприятия, управляющего железными дорогами (SNCF).