Бухарест, , 13:04 — REGNUM Кабинет министров Румынии обратился к румынским гражданам с призывом снизить объемы потребления воды. Об этом 6 июля сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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По словам румынского премьер-министра Николае Чукэ, это связано с сильнейшей за последние несколько десятков лет засухой, зарегистрированной практически на всей территории страны.

«Необходимо приложить все усилия для того, чтобы сохранить и приумножить имеющиеся у нас соответствующие запасы, — резюмировал, в частности, он. — Сегодня умеренное потребление воды, в том числе и питьевой — наш общий гражданский долг».

В подобном тоне высказался и министр окружающей среды Румынии Танцош Барна. «Более 40 водохранилищ [нашей] страны заполнено пресной водой всего на 68 процентов, — отметил Барна. — Пересыхают реки, страдают посевы, в некоторых регионах ситуация выходит из-под контроля местной администрации».

Напомним, согласно отчету независимых экологических организаций, на данный момент 75% территории Румынии подвержено различным фазам умеренной, сильной или экстремальной почвенной засухи.