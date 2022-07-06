Алжир, 6 июля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун провёл встречу со своим тунисским коллегой Кайсом Сайедом. Об этом 6 июля сообщает Algerie Presse Service.

Карта-флаг Алжира

По данным журналистов, переговоры прошли в конференц-центре алжирского аэропорта Хаари-Бумидьен. По итогам встречи президент Теббун подтвердил, что он и его тунисский коллега приняли решение открыть сухопутные границы между двумя странами для частных автомобилей и пешеходов начиная с 15-го июля.

Теббун также подчеркнул, что граница между двумя странами никогда не закрывалась для торгового сообщения, однако движение гражданского транспорта было ограничено из-за карантинных мер.