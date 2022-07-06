Воронеж, , 13:01 — REGNUM Бывший следователь, подозреваемый в получении взятки в размере три миллиона рублей, взят под стражу.

Арест Publicdomainpictures.net

Фигуранта дела суд отправил под арест на два месяца — до 3 сентября, об этом сообщило «Моё!».

Ранее в СМИ появилась информация о задержании бывшего следователя, подозреваемого в получении взятки в три миллиона рублей. Деньги он, по данным следствия, получил за освобождение из СИЗО обвиняемых по делу об организации проституции. По неподтверждённой официально информации, речь идёт о сыне бывшего прокурора Воронежской области.