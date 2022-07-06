Москва, 6 июля 2022, 13:01 — REGNUM Западная цивилизация близится к своему закату. Об этом 6 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Мы наблюдаем закат Западной цивилизации», — сказал Коротченко.
По его словам, Запад должен прекратить свою русофобскую политику, в противном случае уже осенью и зимой Евросоюз будет ожидать экономический и финансовый коллапс.
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