Москва, 6 июля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Западная цивилизация близится к своему закату. Об этом 6 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Мы наблюдаем закат Западной цивилизации», — сказал Коротченко.

По его словам, Запад должен прекратить свою русофобскую политику, в противном случае уже осенью и зимой Евросоюз будет ожидать экономический и финансовый коллапс.