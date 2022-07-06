Красноярск, , 13:00 — REGNUM Работы по установке памятного знака в честь 200-летия основания Енисейской губернии начнутся в ближайшее время в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 июля в правительстве Красноярского края.

Красноярск Иван Шилов © ИА REGNUM

Памятный знак установят на одной оси с ранее сооружённым памятником первому губернатору Енисейской губернии Александру Степанову. Таким образом, в городском пространстве будет создан цельный архитектурно-художественный ансамбль, посвящённый этому событию.

Памятник первому губернатору Енисейской губернии открыли в 2016 году. В преддверии 200-летия основания Енисейской губернии была создана рабочая группа по завершению архитектурно-художественного ансамбля.

Как отметил главный архитектор Красноярского края Константин Шумов, проект создавался с 2021 года, сейчас он полностью готов. Заключён договор на производство работ. Их планируют завершить до конца сентября 2022 года.

«Помимо монумента предполагается и благоустройство прилегающей территории», — добавил Шумов.

Памятный знак выполнят в форме стелы на возвышенном основании из гранитных плит. Общая высота памятника составит 14,5 метра. В его нижней части будет размещена плита с фрагментом указа Александра I об учреждении Енисейской губернии и изображением её герба. Также там установят бронзовые фигуры Александра I и графа Михаила Сперанского. Верхом стелы станет обелиск высотой 9,2 метра. Он будет увенчан бронзовым изображением герба Российской империи того времени.

Напомним, император Александр I издал указ об образовании Енисейской губернии с административным центром в Красноярске 26 января 1822 года. В честь 200-летия этого события в регионе проводятся различные мероприятия. В том числе, впервые прошёл масштабный фестиваль исторической реконструкции «Енисейский форпост».

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