Рязань, , 13:05 — REGNUM Шестой кандидат в губернаторы Рязанской области подал 6 июля документы в избирательную комиссию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

Рязань Иван Шилов © ИА REGNUM

Пакет документов о своём выдвижении предоставил член политической партии ЛДПР, руководитель комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции Рязанской городской думы Дмитрий Репников. Его кандидатуру выдвинули однопартийцы на конференции 3 июля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Рязанской области состоятся 9 — 11 сентября 2022 года.