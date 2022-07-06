Тэджон, Южная Корея, 6 июля 2022, 13:02 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал оказать поддержку космической отрасли и использовать опыт страны в данной области для развития других предприятий. Об этом сообщает Yonhap News.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Republic of Korea

Данное заявление южнокорейский лидер сделал 6 июля в ходе посещения Корейского института аэрокосмических исследований (KARI), расположенного в городе Тэджон.

«Не будет преувеличением сказать, что наше будущее зависит от космоса», — сказал Юн Сок Ёль.

Глава Южной Кореи также пообещал «смело инвестировать в открытие эры «космической экономики», а также поддерживать аэрокосмическую промышленность путем создания аэрокосмического агентства»

Президент призвал повысить конкурентоспособность космической отрасли Южной Кореи путем передачи технологий, которые использовались для успешного запуска первой южнокорейской ракеты-носителя «Нури», предприятиям.