Тэджон, Южная Корея, 6 июля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал оказать поддержку космической отрасли и использовать опыт страны в данной области для развития других предприятий. Об этом сообщает Yonhap News.

Republic of Korea Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Данное заявление южнокорейский лидер сделал 6 июля в ходе посещения Корейского института аэрокосмических исследований (KARI), расположенного в городе Тэджон.

«Не будет преувеличением сказать, что наше будущее зависит от космоса», — сказал Юн Сок Ёль.

Глава Южной Кореи также пообещал «смело инвестировать в открытие эры «космической экономики», а также поддерживать аэрокосмическую промышленность путем создания аэрокосмического агентства»

Президент призвал повысить конкурентоспособность космической отрасли Южной Кореи путем передачи технологий, которые использовались для успешного запуска первой южнокорейской ракеты-носителя «Нури», предприятиям.