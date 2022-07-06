Томск, 6 июля 2022, 12:59 — REGNUM В ковидные стационары Томской области за минувшие сутки госпитализировали 22 пациента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.
Всего за сутки выявлено 27 новых носителей коронавируса. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 132 649.
Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 131 024 пациента, в том числе 41 за последние 24 часа. Жертвами коронавируса в регионе к 6 июня стали 861 человек.