Томск, 6 июля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В ковидные стационары Томской области за минувшие сутки госпитализировали 22 пациента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Министерство здравоохранения Тувы Ковидный стационар

Всего за сутки выявлено 27 новых носителей коронавируса. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 132 649.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 131 024 пациента, в том числе 41 за последние 24 часа. Жертвами коронавируса в регионе к 6 июня стали 861 человек.