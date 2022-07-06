Берлин, , 12:58 — REGNUM Использование газопровода «Северный поток — 2» для преодоления энергетического кризиса «не является вариантом». Об этом 6 июля заявил глава министерства экономики ФРГ Роберт Хабек.

Германия Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Глава федерального ведомства напомнил, что Северный поток — 2» не имеет сертификации. Кроме того, объект находится под санкциями США.

«Нет, это не является вариантом», — подчеркнул глава минэкономики Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель немецкой Левой партии, глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что ФРГ необходимо продолжать вести диалог с Россией по вопросу о поставках энергоносителей и при крайней необходимости временно задействовать трубопровод «Северный поток — 2», который так и не сертифицировали.

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Напомним, строительство газопровода «Северный поток — 2» было завершено в сентябре 2021 года. Однако трубопровод не прошёл сертификацию и не был допущен к эксплуатации.