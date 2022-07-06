Уфа, , 13:05 — REGNUM Молочную ферму на 1340 коров намерены построить в Дуванском районе Башкирии. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Работники молочно-товарной фермы Александр Погожев © ИА REGNUM

«Этот проект был рассмотрен на заседании инвестиционного комитета в формате «Инвестчас» под руководством главы республики Радия Хабирова, и получил поддержку», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра сельского хозяйства региона Ильшата Фазрахманова.

Он отметил, что молочное направление для региона является очень важным и перспективным.

«Предприятие, после выхода на проектную мощность сможет производить, и реализовывать более 11 тысяч тонн молока за год», — сообщил чиновник.

На реализацию данного инвестиционного проекта намерены направить 1 млрд 466 млн рублей и создать 39 новых рабочих мест.

Правительство Башкирии намерено оказать поддержку инвестору в решении инфраструктурных вопросов, а также в части возмещения затрат на закупку племенного поголовья скота и сельскохозяйственного оборудования и техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии стал приоритетным проект по производству сублимированного кумыса.