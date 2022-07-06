Москва, 6 июля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Законопроект, закрепляющий в действующем законодательстве понятие этнокультурного туризма, внесен в Госдуму группой депутатов фракции СРЗП в Госдуме во главе сСергеем Мироновым, передает корреспондентИА REGNUM6 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Документ предлагает изменения в законы «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и «Об особо охраняемых природных территориях». Дается определение такого вида туризма.

Этнокультурный туризм — «совокупность видов туризма, связанная с посещением, сохранением, изучением и знакомством с культурными особенностями, традиционным укладом жизни и традиционными занятиями отдельных народов, включающая в себя этнический, этнографический, эколого-этнографический, антропологический, этнопознавательный туризм», следует из документа.

Авторы отмечают, что отношения в сфере этнокультурного туризма регулируются различными федеральными законами и принимаемыми подзаконными актами, но особенности деятельности по организации этнокультурного туризма и сохранению и развитию этнокультурных туристических ресурсов не нашли прямого отражения в законодательстве.

Также депутаты обращают внимание на то, что сейчас этнокультурный туризм популярен среди граждан. Принятие законопроекта, по их мнению, будет способствовать сохранению этнокультурной самобытности и многообразия народов России.

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