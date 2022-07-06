Санкт-Петербург, , 13:21 — REGNUM Почётный знак «За особые успехи в обучении» получили 2890 выпускников из Санкт-Петербурга. Об этом 6 июля сообщила глава городского комитета по образованию Наталия Путиловская, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Золотая медаль Анна Астахова

«Мы с гордостью можем сказать, что у нас большое количество выпускников получили медаль «За особые успехи в учении» или «За особые успехи в обучении», — сказала Путиловская, пояснив, что первая присуждается на федеральном уровне, а вторая — на региональном. — Общее количество ребят, получивших такую награду, 2890 человек. Из них 146 получили две награды».

Награды присуждаются прежде всего тогда, когда выпускник занял призовое место во Всероссийской олимпиаде школьников по учебным предметам.

Отметим, что после двухлетнего перерыва в Петербурге появилась возможность вручить очно эти почётные знаки в рамках «Бала медалистов» в Петергофе.

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