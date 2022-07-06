Белгород, , 13:05 — REGNUM Белгородская область в числе первых готова подать заявку на участие в программе развития электротранспорта, если федеральный центр найдёт возможность поддержать это направление. Об этом заявил 6 июля заместитель губернатора Владимир Базаров.

Троллейбус в Белгороде (сс) Лобачев Владимир

На своей странице в социальной сети Базаров поддержал спикера Госдумы Вячеслава Володина, который предложил провести осенью большие слушания по развитию городского электротранспорта, поскольку регионы самостоятельно решить этот вопрос не могут.

«Те программы, которые есть сейчас, по сути являются кредитными и предполагают возврат денег с процентами в течение последующих 15-20 лет. Если федеральный центр найдёт возможность поддержать это направление, то мы в числе первых готовы подать заявку на участие в программе развития электротранспорта», — написал замгубернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля в Белгороде прекращено троллейбусное сообщение, власти считают, что на восстановление всей сети требуется порядка 7,7 млрд рублей.

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