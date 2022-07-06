Белгород, 6 июля 2022, 13:05 — REGNUM Белгородская область в числе первых готова подать заявку на участие в программе развития электротранспорта, если федеральный центр найдёт возможность поддержать это направление. Об этом заявил 6 июля заместитель губернатора Владимир Базаров.
На своей странице в социальной сети Базаров поддержал спикера Госдумы Вячеслава Володина, который предложил провести осенью большие слушания по развитию городского электротранспорта, поскольку регионы самостоятельно решить этот вопрос не могут.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля в Белгороде прекращено троллейбусное сообщение, власти считают, что на восстановление всей сети требуется порядка 7,7 млрд рублей.
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