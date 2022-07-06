Варшава, 6 июля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал посла Украины в Германии Андрея Мельника «полезным идиотом Кремля».

Premier.gov.pl Мариуш Блащак

Таким образом он прокомментировал слова посла о Степане Бандере.

«Слова посла Украины в Берлине недопустимы и неприемлемы. Интересно, насколько он стал полезным идиотом Кремля», — сказал Блащак в эфире «Польского радио».

По его словам, подобные заявления вбивают клин в отношения Польши с Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мельник в интервью журналисту из Германии выступил с прославлениями Бандеры как «борца за свободу».

Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и главным инициатором создания боевого крыла «Украинской повстанческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Она была создана в 1942 году и воевала против советских войск, сотрудничая с нацистами.

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